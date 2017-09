Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kuruluna katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere yarın ABD'ye hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılacak.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, 17-22 Eylül tarihlerini kapsıyor.



BM 72. Genel Kuruluna katılmak üzere yarın ABD'ye hareket edecek Erdoğan, 19. Eylül Salı günü "İnsana Odaklanma: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin Barış ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele" temasının işleneceği Genel Kurulun ilk gününde, BM Genel Kuruluna hitap edecek.



Erdoğan'ın, aynı gün BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılması ön görülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu vesilesiyle gideceği New York'ta, İslam İşbirliği Teşkilatının Rohinga Temas Grubu toplantısına, ayrıca Birleşmiş Milletler'in karşısında yer alan yeni Türkevi binasının temel atma törenine de katılacak.



New York'ta bulunacağı sürede ABD Başkanı Donald Trump dahil, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'li yatırım ve iş çevreleri, kanaat önderleri, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu ile Yahudi kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmesi, farklı medya kuruluşlarına mülakatlar vermesi de planlanıyor.