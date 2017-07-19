Yıldırım, Erdoğan'la görüşmesinin ardından açıklama yapacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın açıklaması yapacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın açıklaması yapacak.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Yıldırım'la 12.17'de başlayan görüşmesi sürüyor.



Başbakan Yıldırım, kabulün tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına bir açıklama yapacak.