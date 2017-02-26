Son Dakika!
26 Şubat 2017 18:28 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2017 19:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Etiketler: barzanierdoğan


0Yorum Yap