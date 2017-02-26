Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti.
Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Bakan Işık'tan TSK'ya El Bab teşekkürü Milli Savunma Bakanı Işık, "El Bab operasyonunu büyük bir kahramanlıkla tamamlayan TSK'nın tüm... Siyaset
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "PKK sempatizanlarına izin vermeyin" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Buradan Kılıçdaroğlu'na çağrım var. Çok net ve açık bir şekilde... Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla Kısıklı ve Mabeyn Köşkü'nde... Siyaset
IKBY Başkanı Barzani Türkiye'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Türkiye'ye geldi. Siyaset