Cumhurbaşkanı Erdoğan bakan ve milletvekilleriyle bir araya gelecek

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakan ve milletvekilleriyle yarın bir araya gelecek.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın bakan ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.



AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, milletvekillerine yaptığı duyuruda, yarın saat 11.00'de, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıya tüm bakan ve milletvekillerinin katılmalarını istedi.