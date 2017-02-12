Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahreyn'de madalya takdim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Al Halife tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife tarafından resmi törenle karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Halife, Bahreyn Sakhir Askeri Havaalanı'ndaki karşılamanın ardından aynı araçla resmi karşılama töreni için Sakhir Sarayı'na geldi.



Sakhir Sarayı'nda gerçekleşen karşılama töreninde, Erdoğan ve Al Halife'nin yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları dinlendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahreyn Kralı Al Halife'nin tören kıtasını denetlemesinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

ERDOĞAN'A AL HALİFE TARAFINDAN MADALYA TAKDİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife tarafından "Şeyh İsa bin Salman al Khalifa Madalyası" verildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahreyn Kralı Al Halife'nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Sakhir Sarayı'nda, "Şeyh İsa bin Salman Al Khalifa Madalyası Tevdi Töreni" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, konuşmaların ardından Erdoğan'a, Al Halife tarafından madalya takdim edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Bahreyn'in en üst düzeydeki madalyası ile onurlandırılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu madalyayı hem Türkiye ve Bahreyn devletleri hem de Türk ve Bahreyn halklarının kardeşliğinin bir nişanesi olarak kabul ediyorum. Dostluk ve kardeşliğimizin baki, işbirliğimizin daim olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Aynı irade ve kararlılığın sizlerde de mevcut olduğunu görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.



Sevgili Peygamberimiz, bir hadisi şeriflerinde 'Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibidir.' buyuruyor. İnşallah ortak gayretlerimizle Türkiye-Bahreyn kardeşliği güçlenmeye, farklı alanlarda kök salmaya devam edecektir. Türkiye hem iyi hem de kötü gününde Bahreyn'in yanında olmayı sürdürecektir. Bölgemizin istikrarı, huzuru ve istikbali için el birliği ve güç birliği içinde çalışacağımıza inanıyorum."



Gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Bahreynli kardeşlerime en kalbi hürmetlerimi sunuyorum. Şahsıma tevcih ettiğiniz, ortak tarihimizde müstesna bir yeri olan bu madalyayı daima şerefle muhafaza edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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Törende, daha sonra iki ülke arasında, "Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri İçin Vize Harçlarının Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bahreyn İçişleri Bakanı Şeyh Raşit bin Abdullah Al Halife, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu ile Bahreyn Krallığı Eğitim Bakanlığı Arasında Yüksek Öğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Bahreyn Milli Eğitim Bakanı Macit bin Ali Al Naimi, "Eğitim Alanında İşbirliğine Dair 2017-2019 Dönemi Uygulama Programı" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Bahreyn Milli Eğitim Bakanı Macit bin Ali Al Naimi, "Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırası" Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Bahreyn Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yusuf bin Ahmed Al Celahme tarafından imzalandı.



Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Halife, akşam yemeğine geçişleri sırasında bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Al Halife, Erdoğan'a sarayın duvarında bulunan Kabe örtüsünü gösterdi.



Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı.