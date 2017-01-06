"Sayın Bahçeli'ye vakur duruşu sebebiyle teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da STK'lar ile bir araya geldiği programda konuştu.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye duruşundan ötürü teşekkür etti.

Hamdolsun bugün hükümetine, devletine güvenen bir millet var diyen Erdoğan, "Aleyhte propagandalar yapıldığı halde huzurunuzda ben doğrusu- muhalefette Sayın Bahçeli'ye, hükümetine, devletine sahip çıkarken vakur duruşu sebebiyle de teşekkür ediyorum." dedi.