Erdoğan: Her türlü tedbirmizi aldık, hazır durumdayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen resepsiyon başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona Başbakan Binali Yıldırım, TMBB Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, AK Parti milletvekilleri ve davetliler katıldı.



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Biz, vicdanımızı, adalet duygumuzu, hakkaniyet ölçülerimize bir kenara bırakarak sadece kendi menfaatlerimiz için önümüze çıkan her şeyi ezip geçerek hareket edemeyiz. Bunun için Suriye'deki, Irak'taki, Balkanlar'daki, Kafkaslar'daki, Kuzey Afrika'daki kardeşlerimize yüreğimizi açtığımız gibi Arakan'da zulüm gören mazlumları da yalnız bırakamayız. Bölgemizde ve dünyada zulmü sona erdirene kadar mücadelemiz sürecek.



Bölgedeki gelişmelerle ilgili tüm seçenekler her an önümüzdedir. Terör örgütleri kullanılarak bölgede oynanan oyunların asıl yüzünü görüyoruz ve dayatmaları kabul etmiyoruz. Suriye'den her an bir tehdit olacaksa bize olacaktır. Her türlü tedbirmizi aldık. Hazır durumdayız. Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak yine yaparız.