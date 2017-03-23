Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a teessüf ediyorum

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a teesüf ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan , Almanya'ya gitmeyeceğini söyledi.

Bir özel televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a teesüf ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzülerek, hiç istemezdim böyle bir şey olsun. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier iyi arkadaş olduğumuz halde bir açıklama yaptı. Beni hedef alan bir açıklama. Adımı zikrederek yaptı. Bu açıklamayı yapmasından dolayı, kendisine teessüf ediyorum keşke böyle bir açıklamayı yapmamış olsaydı. Eğer ben Almanya'daki faşizan baskıları söylüyorsam, bunu tanımı içinde söylüyorum. Nazi benzetmesini yaparak bunu yapıyorsam bunu tanımı içinde söylüyorum. Aynı şey Hollanda içinde geçerli." dedi.



'ŞU ANDA GÜNDEMİMDE BÖYLE BİR ŞEY YOK'



Erdoğan, Almanya'ya gitme konusunda, "Şu anda gündemimde böyle bir şey yok. Bütün bu gündemlerin hepsini artık 16 Nisan belirleyecek. 16 Nisan'dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Onlar da karşılaşabilir." diye konuştu.