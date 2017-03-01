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01 Mart 2017 07:32 | Son Güncelleme: 01 Mart 2017 07:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamad'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamad'da, Aliyev ile bir araya geldi.

Serena Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Etiketler: aliyevgörüşmeerdoğanpakistan


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