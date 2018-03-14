Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e giriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorları kabul etti.

Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı sırasında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 486'ya yükseldiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sizler icra ettiğiniz bu meslek ile insan hayatına doğrudan dokunan bir konumda bulunuyorsunuz. Çok önemli bir meslek sizin mesleğiniz. Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristen hiç bir farkı yoktur. Teröristin konumu neyse bunların da konumu odur.

Millet olarak bu ülkeyi kahramanlıklar ve fedakarlıklar üzerine kurduk. Bu tablonun önemli bir parçasını da hekimlerimizin, sağlık ekiplerimizin kahramanlıkları ve fedarkarlıkları olmuştur. Mehmedimiz savaşırken onlar da arka planda Mehmedimizin tedavisi için hazır bekliyorlar. Askerimiz cephede her türlü donanım ile arazilerdeler. Ne gerekirse yapıyoruz, yapacağız.

Güneydoğu'da bu terörsitler okullarımızı bombalamadı mı? Yakmadı mı? Sen tedavi olacaksın ya, senin yakınların tedavi olacak. Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, geliyorsun Kürt kardeşimin okuyacağı okulu yakıyorsun.

Ey Amerika bak bunlar PKK'nın ta kendisidir.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında görevleri gereği geride kalması gerekirken cephe hattıan koşan Yelda hemşiremiz gibi. Çığ altında kalan askerimizi kurtardıktan sonra 12 saat mahsur kalan doktorumuzu biliyoruz. Görevleri başında şehit edilen sağlık personelimize rahmet niyaz ediyorum.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 486'ya çıktı. Afrin'e girdik giriyoruz, yaklaştık.

Amerika'nın burada sınırı mı var. Ne işi var onların burada? Koalisyon güçleri kimle hareket ediyor. Söyleyeyim YPG ile. Onların bu kadar silah mühimmat getirdikleri yere biz Kızılayımız, AFAD ile insani yardım taşıyoruz, aramızdaki fark bu. Sayın Tillerson'a da özellikle anlattım. Bunları buraya neden getiriyorsunuz? İnanır mısınız ses yok.

Kaynak: AA