Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 11.45'te ABD'nin New York şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti̇ Grup Başkanveki̇li̇ Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti milletvekilleri Burhan Kuzu ve Said Yüce, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile bazı ilgililer uğurladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de ABD'ye hareket etti.