Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li yatırımcılarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı küresel şirketlerin ve ABD toplumunun üst düzey temsilcilerinden oluşan 70'e yakın katılımcıyla buradaki temasları sırasında bir araya geldi.

EastWest Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) koordinasyonuyla düzenlenen toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bilişim, ilaç, havacılık, gıda, finans ve enerji başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.



Açıklamada, Türkiye'deki yatırım ortamı, fırsatları, güncel ekonomik gelişmeler ve reformların ele alındığı toplantıya, Boeing, Citigroup, Metlife, GE, PepsiCo, Allergan, Cargill, Chevron, UBS, Blackstone, TPI, Oppenheimer, Abraaj, Coca Cola, General Atlantic ve Qinvest gibi şirketlerin tepe yöneticilerinin yanı sıra, ABD Ticaret Odası gibi kuruluşların yöneticileri de katıldığı vurgulandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımcılara hitabında Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım çekmek için önemli reformlar yaptığını ve sürekli değişen koşullara göre gerekli düzenlemeleri ve reformlara devam ettiğini aktardığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Erdoğan, yatırımcılar için önemli olan fikri mülkiyet hakları konusunda yeni bir kanun çıkarttıklarını ve Türkiye’nin bu alandaki mevzuatını uluslararası mevzuatla uyumlu hale getirdiklerini söyledi. Erdoğan, birkaç ay önce üretim reform paketini çıkartarak yatırımcılara çeşitli teşvik ve kolaylıklar sağladıklarını da ifade etti. Yatırımcılara her türlü destek ver teşviki verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hizmet ve destek amacıyla kurduğumuz Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımız ve Cumhurbaşkanlığı makamı dahil diğer kurumlarımız vasıtasıyla ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz' diye seslendi."



Açıklamada görüşlerine yer verilen TYDTA Başkanı Arda Ermut da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımcılarla bir araya gelmesinin büyük bir önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu sefer yoğun ilgi sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın programındaki sınırlı zamanı daha iyi kullanabilmek adına EastWest Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun Amerikan toplumunun üst düzey yöneticilerini davet ettikleri programla birleştirdik, böylece çok daha fazla sayıda üst düzey katılımcıyı Sayın Cumhurbaşkanlığımızla bir araya getirme imkanımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun gündemine rağmen yatırımcılarla görüşmesi Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlara vermiş olduğu önemi gösteriyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yaklaşık 10 yıl önce kurulan Ajans ile Türkiye yatırımcılara verdiği önemin bir göstergesi olarak yatırımcılara sunduğu destek ve hizmetlere kurumsal ve tüzel bir kimlik kazandırdı. Kuruluşumuzdan bu yana en büyük ilham kaynağımız Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ve bizden hiçbir zaman esirgemediği desteği oldu. Biz de buradan aldığımız ilham ve destekle Türkiye’yi daha ileri noktalara taşımak ve ülkemizde istihdam sağlayan ve teknoloji transfer eden katma değerli yatırımlar çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz."



ABD GAZETELERİNDE YATIRIMCILARA DAVET



Öte yandan, TYDTA tarafından Amerika'nın en çok satan gazetelerinden New York Times ve The Wall Street Journal'a Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatan ilanlar verilerek, ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye davet edildi.



Türkiye'nin satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisi olduğu belirtilen ilanlarda, "Türk haritacı Piri Reis'in 1513'te Amerika'nı haritasını nasıl bu kadar net ve kesin bir şekilde oluşturduğu hala gizemini korurken, Türkiye'de bin 750 Amerikalı şirketin Türkiye'ye yatırım yapmasının nedeni ise bir o kadar açık. Türkiye, 2003'ten bu yana yüzde 5,3 büyüme ortalamasına sahip. 30 yaş ortalamasına sahip genç ve eğitimli 80 milyonluk nüfus... Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu'nun kesiştiği noktada, bir milyardan fazla insana serbest ticaret olanağı... Düşük vergiler, politik istikrar ve reformcu bir yatırım ortamı... Bu argümanlarla ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.