Erdoğan, ABD'li Müslümanlara sesleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı Müslümanlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



ABD toplumunun diğer esimleriyle uyum içinde yaşamanın yanından buradaki sosyal hayata aktif şekilde katılmanızı istiyorum.



(Salona giren bir kaç provokatöre, Erdoğan'ı dinleyenlerin tepki göstermesi sonrası) 3-5 kendini bilmeze, salon teröristlerine bu güzel toplantımızı feda etmeyelim.



Geçtiğimiz yıl istiklalimize yönelik tarihimizin en alçak saldırılarından birine maruz kaldık. FETÖ ihanet çetesi, milletimize yönelik bir darbe girişimi başlattı. Bu hain yapılanmanın ele başı buraya pek de uzak olmayan bir yerde ikamet ediyor. Pensilvanya'da oturuyor. ABD'li yetkilere 85 koli delil teslim ettik. Ancak şu ana kadar bir netice alamadık.



PKK'nın ve bağlantılı örgütlerin cinayetlerini buradaki dostlarınıza anlatmanızı bekliyoruz.



Ülkemize karşı batı medyasında büyük bir karalama kampanyası yürütülüyor. ABD'nin FETÖ'nün gerçek yüzünü göreceğine inanıyorum. ABD'de terör örgtüleri adına faaliyet gösteren kişi ve kurumları gerçek yüzünü gösterebildiğimiz ölçüde başarılı olacağımız açıktır.



BİZ BUDİSTLER ÖLDÜRÜYOR DİYOR MUYUZ?



Bir milyona yakın Arakanlı şu anda topraklarından ne yazık ki adeta soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayreti içinde. Bakın biz hiçbir zaman, 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü.' diye bir ifade kullanmadık. Katliamı Budistler yapıyor ama biz bunu kullanmadık. Şimdi buradan Budistleri dünyada bu kadar şirin gösteren kişilere sesleniyorum, insancıl olduklarını söyleyenlere sesleniyorum. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz.



Müslüman kimseye karar vermez. Kimse dinimize terörü yakıştıramaz. DEAŞ'ın İslam ile alakası yoktur. DEAŞ bir terör örgütüdür. DEAŞ'a karşı silahlı kuvvetlerimiz büyük bir mücadele veriyor. 3 bine yakın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Buradan ABD'li yetkililere soruyorum siz kaç DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiniz?



Keşke ABD, Rakka operasyonunda PYD ve YPG ile iş birliği halinde değil de TSK, ÖSO ile birlikte çalışsaydı ve terörü oradan kazıyıp atsaydık.