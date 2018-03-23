Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin 700'ü Aştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada "Afrin'de şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3700'ü aştı" dedi...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

Tüm misafirlerimize kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Dışarıda şu anda bu salondaki kardeşlerimizin en az bir o kadarı var. Buradan Bağcılar'ın tüm mahallelerine, tüm vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kongremizin şehrimiz, ilçemiz için, Bağcılar'la birlikte demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bağcılar 16 Nisan'da yüzde 61'lik evet oranı ile adeta bir destan yazmıştır. Yeni destanlar yazmaya hazır mıyız? Kucaklayıcı olacağız asla uzaklaştırmayacağız.

2019 seçimlerde Bağcılar'da hem belediye hem genel seçimde tarihe geçecek bir netice bekliyorum.

1992'nin Bağcılar'ı neydi, bugünün Bağcılar'ı ne. Buraya bakacağız, burada yaşayanlar, yaşayarak gördüler. Bağcılar bugün 22 kilometre karelik alandaki 750 bin nüfusuyla İstanbul'un önde gelen ilçeleri arasında yer alıyor. Bu bölge ilçe olduğu ilk günlerde çamurdan geçilmeyen plansızlık abidesi bir yer durumundaydı. Seçim kampanyasında çizmelerle dolaştık. Burada seçimi kazandık ve bugünlere geldik. Güngören böyle, Beyoğlu böyle.

Bağcılar bugün 22 kilometre karelik alanıyla 750 bin nüfusuyla İstanbul'un önde gelen ilçeleri arasında yer alıyor. Hamdolsun eskiye göre Bağcılar çok daha fazla güçlü altyapı ve hizmetle kalkınıyor. Çocuklarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza hizmet edecek birçok tesis inşa ettik. İlçemizde yaşayan insanların hayat kalitesi bu sayede artmıştır. Yeni Belediye Hizmet Binası, Bağcılar Meydanı, Yüzme havuzlar ve kapalı spor komplekslerinin inşaları devam ediyor. Metro ve tramvay projelerini de yapıyoruz hamdolsun. Bu sayede ilçemizin ulaşım sorunlarını da kökten çözüyoruz. Bunun yanında kültür merkezleri ve kütüphaneler de inşa ediyoruz. Bu sayede Bağcılar'ı geleceğe hazırlıyoruz. İstanbul'a 201 katrilyon liralık yatırım yaptık. Şehri ve kıtaları birbirine bağladık. 3. Havalimanının 90 milyon yıllık yolcu kapasitesi olacak. 2023'te 150 milyona çıkacak.

Bizim itirazımız, batının uyguladığı çifte standartlara karşıdır. Bu durum karşısında yapmamız gereken tek şey; daha çok çalışmaktır. Kör husumetlerin yerini uzlaşma ve işbirliği kaçınılmazdır. Düşmanları azaltıp dost edinmeye mecburuz. Cumhur ittifakı ile biz bu mesafeyi alıyoruz. Tabi bunu hazmedemeyenler var elbet. Zira AK Parti ve MHP'nin Cumhur ittifakı yapması hasımları çıldırtıyor. Hakiki dostlarımızın kim olduğunu biliyoruz. Bize uzatılan samimi eli havada bırakmadık. Ama aynı el, yumruk olup üzerimize geliyorsa ona da karşılık vermeyi biliriz.

Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3731'e ulaştı.

Kaynak: Ajanslar