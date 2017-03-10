İran'da cuma hutbelerinde Ruhani'ye eleştiri

İran lideri Hamaney'in, dün Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede hükümeti ekonomi konusunda eleştirmesinin ardından cuma hutbelerinde Ruhani hükümetinin ekonomi politikaları hedefe konuldu.

İran'da cuma hutbelerinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında olduğu hükümetin ekonomi politikaları eleştirildi.



İran medyasında yer alan haberlere göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, dün Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede "direniş ekonomisi" vurgusu yaparak hükümeti ekonomi konusunda eleştirmesinin ardından ülkenin birçok kentinde okunan cuma hutbelerinde Ruhani hükümetinin ekonomi politikaları hedefe konuldu.



Ülkenin önde gelen din adamlarından Meşhed İmamı Ayetullah İlmu'l Hüda, hutbesinde, ülkedeki ekonomik sorunlara değindi.



Vatandaşlardan bazılarının temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu söyleyen İlmu'l Hüda, "Halkın alım gücünün düştüğünü görüyoruz. Halktan bir kısmının yoksulluk nedeniyle aile üyeleri ve eşleri karşısında başları öne eğiliyor." dedi.



Şiraz İmamı Ebulfazl Rezevi Erdekani ise halkın ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, "Halkın sorunları kağıt üstündeki veriler ve rakamlarla çözülmüyor. Hükümetin ömrü tükenmek üzere ancak ekonomik sorunlar hala ortadan kalkmadı. Hükümet, halkın ekonomik sorunlarını çözmek için çaba harcamalı ve bu çabaların etkileri halkın sofrasında kendini göstermelidir." diye konuştu.



Erdekani, "Hükümet, dünyanın kapıları bize açıldı petrol fiyatları yükseldi derken, halkın beli pahalılık karşısında büküldü." ifadelerini kullandı.



İsfahan Cuma İmamı Muhammed Taki Rehber de hutbesinde, ülkedeki işsizlik konusunda hükümeti eleştirdi. Rehber, ekonomik durgunluğun dayanılmaz seviyeye geldiğini bu nedenle ülkede binlerce kişinin işsiz kaldığını kaydetti.