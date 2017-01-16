Çukurova Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü

TÜYAP Adana Fuarcılık ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Çukurova 10. Kitap Fuarı'nı 265 bin kişi ziyaret etti.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çufaş Çukurova Fuarcılık, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği fuar, bu akşam sona erdi.



7-15 Ocak'ta ziyaretçilerini ağırlayan fuarı, okullarıyla ziyaret eden öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 4,3 artışla 54 bin 654'e ulaştı. Fuarı, toplamda 265 bin okur ziyaret etti.



Bu sene 250 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen fuar, panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 75 kültür etkinliğine de ev sahipliği yaptı. 9 gün süresince imza günleri ve kültür etkinliklerinde yüzlerce yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.



Açıklamada, "Fuarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı tüm ziyaretçilerimize, katılımcılarımıza ve yazarlarımıza teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl Çukurova Kitap Fuarı’nda tekrar bir arada olmayı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.