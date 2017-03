Bakan Arslan Çukurova Havalimanı için tarih verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "Önümdeki notta 2019'a kadar bitecek diyor ama bizim 2019'a kadar bekleme lüksümüz ve sabrımız yok. İnşallah, 29 Ekim 2018'de bu havalimanını, terminali birlikte açacağız" dedi.

Ahmet Arslan, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katılımıyla gerçekleşen "Çukurova Havalimanı İnşaatını Başlatma Töreni"nde yaptığı konuşmada, Mersin'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktardı.



Dünyanın 15 yıldır istikrarın, iktidarın ve iradesinin arkasında dimdik duran 80 milyon vatandaşı gördüğünü belirten Arslan, "Dünya görmüştü de anlayamamıştı. 15 Temmuz'da sizin de söylediğiniz gibi 7 düvel gördü, anladı. Eğer ülkemizin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olursa bu millet bir ve beraber olarak millet olma şuuruyla nasıl meydanlara indiğini gördü. Ama o meydanlara iniş ki sadece laf olsun diye değil. O meydanlara iniş tanklara karşı, toplara, helikopterlere karşı durmak. Daha da önemlisi göğsünü mermiye göğüsünü kurşuna siper etmekti bunu da gördüler." ifadesini kullandı.



Hainler ve maşalar sayesinde Türkiye'yi bölebileceklerini, parçalayabileceklerini düşünenlerin 15 Temmuz'da bunun olamayacağını gördüklerine işaret eden Arslan, şöyle devam etti:



"Şimdi de her koldan Türkiye'ye saldırıyorlar. Ulaştırma altyapı projelerinin yapılamaması, İstanbul'daki 3. havalimanının yapılmaması, Çukurova'nın can damarı olacak bölgenin kalkınmasını sağlayacak, Adana'yı Mersin'i ve Osmaniye'yi daha ileri taşıyacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapılamaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ellerinden geleni arkalarına koymuyorlar. Ama şunu bilsinler bu millet 15 Temmuz'da nasıl hain darbecilere dersini verdiyse, Türkiye'nin kalkınmasını engelleyen ve bu yolu açacak olan 16 Nisan süreciyle ilgili ne yaparlarsa yapsınlar bu millet onlara izin vermeyecek. Bu millet bütün bu çalışmaların ülkemizin geleceği, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için olduğunu biliyor. Bunu bildiği için bu inançla arkamızda duruyor. Biz o yüzden sizlere müteşekkiriz. Sizlere teşekkür ediyoruz. 3 Bakanla birlikte burada olmak önemli. 3 bakanla birlikte bölgeye sahip çıkmak hükumetin desteğini buraya getirmek önemli."



"DÜNYANIN EN BÜYÜK PİSTLERİNDEN BİRİ"



Adana Havalimanının bugün 4 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdiğini anımsatan Arslan, şu görüşlere yer verdi:



"Adana, Mersin ve Osmaniye'yi düşünürseniz 4,5 milyon insandan bahsediyoruz. Bu kadar insanın olduğu yerde Adana Havalimanımız yetersiz kaldı. Daha büyük bölgeye hitap edebilecek bir havalimanı lazım dedik ve burayı planladık. Burada yapılacak olan pist 3 bin 500 metreye 60 metre. Dünyanın en büyük pistlerinden biri. Dünyanın en büyük uçağı olan A380'in inmesine uygun bir pist yapıyoruz. O da yetmiyor yine yanında dünyanın en büyük 2. pistlerinden birine sahip olacak 3 bin 500 metreye 45 metrelik yanında 2. pist olacak. Açılmasıyla aynı anda 15'den fazla uçağın park edebileceği bir aprona sahip olacak. Daha da önemlisi Adana'nın içindeki havalimanınız evet hizmet veriyor. 12 bin metrekare kapalı alanı var. 4.5 milyon insana, bölgeye yetmiyor. Biz burada 250 bin metrekarelik terminaller yapacağız. Adana'nın tam 20 misli. Niye? Çünkü böyle bir ihtiyaç var. Kargoya ilişkin kapalı alanlar ve diğer kapalı alanları da koyduğunuz zaman tam 500 bin metrekarelik kapalı alan olan bir havalimanı yapıyoruz. Bunları gösteriş diye, birisi içinde top oynasın diye yapmıyoruz. Bunları bölge insanına, ekonomisine, ürünlerinin ihraç edilebilmesi adına yapıyoruz. Bu rakamlar bence çok şey ifade ediyor. Sadece Çukurova Bölgesel Havalimanı bugün inşaatına başladığımız kısım 221 milyon. Ama terminalleriyle diğer kapalı alanları ve fonksiyonlarıyla birlikte 1 milyarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Eski parayla 1 katrilyon. IMF'nin kapısında dilenen 70 sente muhtaç olan bir ülkeden sadece bir havalimanına 1 katrilyonluk yatırım yapabilen bir ülkeye geldik. Kimin sayesinde? Elbette sizin sayenizde. Sizin seçtiğiniz ve destek verdiğiniz cumhurbaşkanı ve onların ekip arkadaşları sayesinde."

Havalimanı için tarih verdi



Bu havalimanı için başta bakanlar olmak üzere herkesin büyük emek sarf ettiğini vurgulayan Arslan, havalimanını bir an önce vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini söyledi.



Aslan, havalimanı için 2019'ı beklemek istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Üst yapı ihalesini yaptık, bugünlerde değerlendirme bitiyor inşallah üst yapısına da bugünlerde başlayacağız. Önümdeki notta 2019'a kadar bitecek diyor ama değerli bakanlarımız açıkladılar. Bizim 2019'a kadar bekleme lüksümüz ve sabrımız yok. İnşallah, 29 Ekim 2018'de, Rabbim ömür verirse, biz buradayız, bu havalimanını, terminali birlikte açacağız. Ama şahıs olarak ben olmayabilirim hiç önemli değil. Sizin bu güçlü desteğiniz oldukça, siz liderinizin, ekip arkadaşlarının arkasında bu kadar güçlü durdukça Allah'ın izniyle 29 Ekim 2018'de, sadece Çukurova'ya değil, dünyaya gıpta edilecek bir havalimanı daha kazandırmış olacağız, sizinle birlikte, sizin sayenizde."



Konuşmaların ardından Arslan, Elvan ve Çelik beraberindeki protokol üyeleriyle kürsüye çıkarak havalimanı inşaatının başlatılması için düğmeye bastı.