Çukurca'da 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11'e yükseldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, insansız hava aracı PKK'lı 6 teröristi tespit etti.



Teröristler, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi. Bölgede yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu.



Güven Dağı bölgesindeki operasyonda PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit düşmüş, 7 asker hafif yaralanmıştı.



Yaralı askerlerin, Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.