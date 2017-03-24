Çukurca ilk görev yeriydi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütünce düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Acıbucu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli içesinde toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli içesinde toprağa verildi.



ŞEHİT ACIBUCU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Şehit Acıbucu'nun askeri uçakla Adana'ya getirilen naaşı, karayolu ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüldü. Şehit Acıbucu'nun cenazesi daha sonra helallik alınması için Erdoğdu köyündeki babaevine getirildi. Şehidin annesi Yeter Acıbucu ve yakınları burada gözyaşlarına boğuldu.



Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin yapılacağı İmam Hatip Camisi'nin önüne getirildi. Ailesi ve yakınları, Acıbucu'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.



Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası, şehit Acıbucu'nun cenazesi Erdoğdu köyü mezarlığında toprağa verildi.



Törene Osmaniye Valisi Kerem Al, milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da katıldı.



21 yaşındaki Mehmet Acıbucu'nun bekar olduğu ve küçük yaşta babasını kaybettiği öğrenildi. 2 kızkardeşi olan Acıbucu'nun şehit düştüğü Çukurca'nın ilk görev yeri olduğu bildirildi.