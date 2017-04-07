Başbakan Yıldırım: Çözüm bu alçak örgütlerin defolup gitmesidir

Başbakan Yıldırım, "Vatandaşımız yanlışı ve doğruyu gördü. Asla bir daha o günlere dönülmeyecek, buradan söylüyorum; çözüm, mözüm yok kardeşim. Çözüm bu alçak örgütlerin defolup gitmesidir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı açılışında konuştu.



Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, vatandaşın doğru ve yanlışı gördüğünü belirten Yıldırım, "Asla bir daha o günlere dönülmeyecek, buradan söylüyorum; çözüm, mözüm yok kardeşim. Çözüm bu alçak örgütlerin defolup gitmesidir. Gidecekler, hiç başka yolu yok." dedi





Kerkük'ün statüsü belli olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Oldubittiyle oradaki yaşayanları yerinden yurdundan edeceksin, kayıtlarını değiştireceksin. Sonra da bir oldubittiyle Kerkük'ü ilhak edeceksin. Yok böyle bir şey. Yetmedi parlamento kararı alıp Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlayacaksın. Türkiye bu işe olur vermez, rıza göstermez."

"ULUSLARARASI CAMİAYA TEKLİFİMİZİ YENİLİYORUZ"



Başbakan Yıldırım, Suriye'nin kuzeyinde mutlaka güvenli bir bölgenin oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Şu gerçek bir daha ortaya çıkmıştır, Suriye'nin kuzeyinde mutlaka bir güvenli bölge oluşturulmalı ve burada, savaştan kaçan, ateşten kaçan Suriyeliler güvenlik altına alınmalıdır. Bu konuda biz uluslararası camiaya teklifimizi yeniliyoruz, bununla ilgili kendi kapasitemizde hazırlıklarımızı da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OLARAK BİZ BU CEVABI DESTEKLİYORUZ"



Amerika'nın düzenlediği füze saldırısını bir cevap olarak nitelendiren Yıldırım, şöyle konuştu:



"Türkiye olarak biz bu cevabı destekliyoruz, olumlu karşılıyoruz. Ancak olay bununla sınırlı kalmamalıdır. Suriye'de 6 yıldan beri devam eden bu vahşet artık sona ermeli ve kalıcı, siyasi çözüm Cenevre süreci işletilerek tamamlanmalıdır."