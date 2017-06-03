Çorum'da FETÖ operasyonu

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 20 kadın gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün faaliyetlerine katıldıkları ve bazılarının "abla" olarak görev aldığı iddia edilen 27 kadın hakkında gözaltı kararı verildi.



Eski öğretmen, esnaf ve ev hanımı olan zanlılardan 20'si, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada bulunan bazı materyallere el konuldu.



Adreslerinde bulunamayan 7 zanlı aranıyor.