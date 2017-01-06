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Çorum'da el sanatları ve hediyelik eşya fuarı açıldı

Çorum'da el sanatları ve hediyelik eşya fuarı açıldı

Çorum'da, üçüncüsü düzenlenen El Sanatları ve Hediyelik Eşya Alışveriş Fuarı'nda Türkiye'nin farklı illerinden yöresel ürünler sergileniyor.
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Gündem 06 Ocak 2017 - 18:35

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