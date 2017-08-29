Çorum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Çorum merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Çorum merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen ve aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda şüphelilerden 23'ü yakalandı.



Diğer şüphelilerin yakalanması içim çalışmalar devam ediyor.