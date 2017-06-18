'Çoruh'un gerdanlıkları' ekonomiye 4,4 milyar lira kazandırdı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka ve Deriner barajlarında, hizmete alındıkları tarihten itibaren toplam 17 milyar 241 milyon kilovatsaat enerji üretildi, ekonomiye 4 milyar 465 milyon lira katkı sağlandı.

Türkiye'nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı'nın da aralarında bulunduğu Artvin'deki üç 3 barajda hizmete alındıkları tarihten itibaren üretilen enerji ile milli ekonomiye 4 milyar 465 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.



AA muhabirinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin ve Artvin'in gurur projeleri olan Muratlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Borçka Barajı ve HES ile Deriner Barajı ve HES tesislerinin inşa edilmesiyle ülkenin elektrik enerji üretimine büyük katkı sağlandı.



115 megavat kurulu güç ve yıllık 444 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip Muratlı Barajı ve HES'de, 30 Mayıs 2017 itibarıyla, hizmete alındığı 2005 yılından beri toplam 4,91 milyar kilovatsaat enerji üretilerek ekonomiye 1 milyar 129 milyon liralık gelir sağlandı.



Yıllık 1 milyar 39 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip, kurulu gücü 300 megavat olan 10 yıldır faaliyette olan Borçka Barajı ve HES ise aynı tarih itibarıyla 8,55 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle 1 milyar 967 milyon lira kazandırdı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 2012'de hizmete açılan ve 249 metrelik yüksekliği ile ülkenin en yüksek barajı konumunda olan Deriner Barajı ve HES'in kurulu gücü ise 670 megavat.



Bu barajda da 30 Mayıs itibarıyla 5,95 milyar kilovatsaat enerji üretilerek, ekonomiye 1 milyar 369 milyon lira katkı sağlandı.



Çoruh Nehri üzerindeki üç barajda hizmete alındıkları tarihlerden itibaren toplam 17 milyar 241 milyon kilovatsaat enerji üretilerek, 4 milyar 465 milyon liralık kazanç elde edildi.



Gelinen süreçte, temelden yüksekliği 49 metre olan Muratlı Barajı'nın, maliyetinin iki katını ekonomiye geri verdiği belirtildi.



146 metre yüksekliğe sahip, Borçka Barajı'nın da bütün maliyetini amorti ettiği, Türkiye'nin 249 metre ile en yüksek barajı olan Deriner Barajı'nın ise maliyetinin yaklaşık 4'te 1'ini karşıladığı kaydedildi.