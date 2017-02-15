Çöpten çıkan sıradışı koleksiyon

Antalyalı veteriner sağlık teknisyeni Mevlüt Öztürk, birçok kişinin kullandıktan sonra çöpe attığı ankesörlü telefon kartlarından büyük bir koleksiyon oluşturdu.

Antalyalı veteriner sağlık teknisyeni Mevlüt Öztürk, birçok kişinin kullandıktan sonra çöpe attığı ankesörlü telefon kartlarından dev bir koleksiyon oluşturdu.



Mevlüt Öztürk (56), bir dönem çok sık kullanılan ve insanların kullandıktan sonra çöpe attıkları ankesörlü telefon kartlarından büyük bir koleksiyon yaptı. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden de kartlar toplayan Öztürk'ün koleksiyonunda, 5 binin üzerinde kart birikti.



Eşinin de yardımıyla koleksiyonundaki kartları tasnif eden Öztürk, kartlarına gözü gibi bakıyor.



Veteriner sağlık teknisyeni Öztürk, yaptığı açıklamada, koleksiyonerliğe pul toplayarak adım attığını, 1986 yılından bu yana da telefon kartları topladığını söyledi. Telefon kartlarında 2000 yılına kadar bilgi dolu içerikler bulunduğunu anlatan Öztürk, son yıllarda basımı yapılan kartların ise koleksiyon anlamında "niteliksiz" olduğunu ifade etti.



Bazı arkadaşlarının koleksiyonunu gördükten sonra üzüntülerini dile getirdiklerini aktaran Öztürk, "Koleksiyonumdaki görselliğin güzelliğini gördüklerinde şaşkınlıklarını belirtiyorlar. 'Keşke bizler de kullandığımız kartları atmayıp, biriktirseymişiz' diyorlar." şeklinde konuştu.



Ankesörlü telefon kartlarını özel föylerde koruduğunu anlatan Öztürk, "Hepsini tek tek temizliyorum ve onlarla ilgileniyorum. Çocuk bakar gibi kartlarımla ilgileniyorum." dedi.



EŞİNİN TEPKİSİ



Koleksiyona ilk başladığı dönemlerde eşinin "Bu kartları ne yapacaksın, çöp bunlar." diye tepki gösterdiğini ifade eden Öztürk, zamanla onun da kartların görselliklerini görünce bu tavrından vazgeçtiğini ve kendisine yardımcı olduğunu anlattı.



Bugüne kadar çıkan kartların yüzde 95'inin koleksiyonunda bulunduğuna değinen Öztürk, koleksiyonunda 1 liradan 300 liraya kadar telefon kartı bulunduğunu sözlerine ekledi.