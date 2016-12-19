Colima Yanardağı patladı

Meksika'nın güneybatısındaki Colima Yanardağı patladı.

Meksika'da bulunan 3 bin 820 metre yükseklikteki Colima (Ateş) Yanardağı patladı.



Jalisco eyaletinden bir sivil savunma yetkilisi, yanardağın bu sabah birkaç saat arayla üç kez patladığını ve gökyüzüne 2 kilometre yüksekliğe ulaşan kül ve buhar püskürttüğünü belirtti.



Meksiko'nun 690 kilometre batısında yer alan yanardağ, ülkenin en aktif volkanlarından biri.



"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Meksika'da 14 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA