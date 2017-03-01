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Çölde gül yetiştiren ülke: Tunus

Çölde gül yetiştiren ülke: Tunus

Mağrib ülkeleri olarak da bilinen Kuzey Afrika'nın Türkiye'yle köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip ülkesi Tunus, ziyaretçilerini beyazla mavinin buluştuğu yasemin kokulu kentlerinde tarihi yolculuğa çıkmaya davet ediyor.
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Gündem 01 Mart 2017 - 13:09

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