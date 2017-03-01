Çölde gül yetiştiren ülke

Kuzey Afrika'nın önemli turizm merkezlerinden Tunus, kış mevsiminde bahar havası solumak isteyenleri tarihi sokaklarında gizemli bir yolculuğa çağırıyor.

Mağrib ülkeleri olarak da bilinen Kuzey Afrika'nın Türkiye'yle köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip ülkesi Tunus, ziyaretçilerini beyazla mavinin buluştuğu yasemin kokulu kentlerinde tarihi yolculuğa çıkmaya davet ediyor.



İstanbul'dan yaklaşık üç saat süren uçak yolculuğu sonrasında ulaşılan başkent Tunus'taki Kartaca Havalimanı'nda dikkati çeken ilk şey, Tunus'a özgü motiflerle süslenmiş tavan oluyor.



ÇÖLDE GÜL YETİŞTİREN ÜLKE: TUNUS



Başkent Tunus'un en işlek caddelerinden Burgiba Caddesi'nde ünlü düşünür İbn Haldun'un heykelinin karşıladığı ziyaretçilerin, kent merkezinde gezmesi gereken yerlerin başında eski kent (Medinetu'l-Atika) geliyor. Eski kente denizin kapısı "Babu'l-Bahr" diye isimlendirilen yerden giriliyor. Çarşıda en çok dikkati çeken hediyelik eşyalar ise el dokuma Kayrevan kilimleri, ahşap kuklalar, bakır kaplar, deriden yapılma çanta ve terlikler, fes, hurma, tatlı, koku, seramik ve ahşaplara işlenmiş tablolar, çöl gülü, baharat ve Tunus'a özgü çeşitli motiflerle bezenmiş rengarenk elbiseler oluyor. Tunus'un sembollerinden çöl gülü, suyun buharlaşarak içindeki minerallerin kristalleşip çöl kumuyla birleşmesiyle oluşuyor ve "mecnun taşı" olarak da biliniyor.



"Kasaba" olarak da adlandırılan Tunus kentinin merkezinde, çok sayıda cami, medrese, kahvehane ve tarihi konakların restore edilmesiyle oluşturulan restoran ile kafeler yer alıyor. Kent meydanı, başbakanlık, bakanlıklar ve diğer bazı resmi kurumlar da eski kentteki tarihi binalarda yer buluyor.



Çarşıyı merkezine alan bir konuma sahip Zeytune Camisi'ndeki büyük avluda uçuşan güvercinler, motiflerle süslenmiş duvar ve sütunlar da büyüleyici bir ahenk oluşturuyor. Çarşıda ziyaret edilmesi gereken bir diğer cami de sekizgen minaresiyle dikkati çeken Hammude Paşa Camisi oluyor.



Büyük çoğunluğunu Müslüman nüfusun oluşturduğu ve Malikilik mezhebinin yaygın olduğu ülkede, mezhepsel farklılıklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanları, namaz sırasında kıyamda ellerini bağlamak yerine salan Müslümanlar ve Maliki imamların namazı sonlandırırken sadece sağ tarafa sesli selam vermesi şaşırtabiliyor.



KENT MERKEZİ, AÇIK HAVA MÜZESİNİ ANDIRIYOR



Son dönemde terör eylemlerine hedef olan Bardo Müzesi, kentin ziyaret edilmesi gereken en önemli noktaları arasında yer alıyor. Müzede özellikle Roma dönemine ait mozaikler, görenleri etkiliyor.



Güvenlik sorunlarının turizm gelirlerinde gözle görülür bir düşüşe neden olduğu ülkede, turist sayısındaki azlık kaliteli otellerde uygun fiyatlara konaklama imkanı bulunabilmesini sağlıyor.



Tunus merkezinde Kartaca Film Festivali'ne de ev sahipliği yapan çok sayıda açık hava müzesi, bazilika ve katedral bulunuyor. Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve müze olarak da kullanılan bu tarihi yapılardan en göze çarpanı Acropolium veya Saint Louis Cathedral olarak isimlendirilen katedral. Günümüzde sanatsal etkinlikler için kullanılan katedral, çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri. Hemen yanında bir de açık hava müzesi yer alıyor. Kente kuş bakışı konuma sahip katedralin mimari yapısı, içerisindeki sütun ve motifler ziyaretçilere adeta görsel bir şölen sunuyor.



İBN HALDUN'DAN EŞ-ŞABBİ'YE KÜLTÜR HAVZASI TUNUS



İbn Haldun'dan Ebu'l-Kasım eş-Şabbi'ye, Hannibal'dan Burgiba'ya, Hayrettin Paşa'dan Tahir bin Aşur'a çok sayıda alim, düşünür ve siyasetçiye ev sahipliği yapan ülkede Fransızcanın Arapçaya azımsanmayacak ölçüde baskın çıktığı gözlemleniyor. İngilizce bilmek, Tunuslularla anlaşmak için yeterli olamayabiliyor. Fransızca en yaygın kullanılan dil. Bu dili yerel Tunus Arapçası takip ediyor. Öte yandan, güneyde toplam nüfusa oranla az sayıda kişi tarafından Berberice konuşuluyor. Bir tarım ülkesi olan Tunus'ta zeytin ve zeytinyağına hemen her menüde rastlamak mümkün.



Geleneksel kuskus yemeği, haşlanmış sebzelerle servis edilen biftek çeşitleri, etli bezelye ve balık çeşitleri, ilk tercih edilecek yemekler arasında yer alıyor. En sık karşılaşılan hamur işleri arasında baget ekmekler, hamur kızartması ve kruvasan yer alıyor. Portakal suyu, naneli yeşil çay ve kahve çeşitleri en çok tercih edilen içecekler arasında.



DOKUMA KİLİMLERİYLE MEŞHUR KAYREVAN



Tunus'a yaklaşık iki saatlik uzaklıktaki Kayrevan'da ilk ziyaret edilmesi gereken mekan, büyük cami olarak bilinen Ukbe bin Nafi Camisi. Büyük caminin sütunlarındaki motifler ve mozaiklerin yanı sıra kentte dikkati çeken en önemli kültürel zenginlik, kilim dokuma atölyeleri.



Kayrevanlı ustaların elinde özenle dokunan kilim, seccade ve halıların şöhreti, dünyanın çeşitli coğrafyalarına ulaşmış. Kilimlere işlenen her bir motif, adeta tarihin farklı bir dönemini sembolize ediyor. Kentteki diğer tarihi bir yapı da üç kapılı cami. Caminin tarihi çok eskilere uzanıyor. Kayrevan'da Hz. Muhammed'in yakın arkadaşlarından Ebu Zum'a el-Belevi'ye ait olduğu rivayet edilen bir de sahabe makamı bulunuyor. Kayrevan sokaklarında dolaşmak, zamanda yolculuğa çıkmak gibi. Kuzey Afrika'nın tarihi ve kültürel zenginliklere sahip ülkesi Tunus, kış mevsiminde bahar havası solumak isteyenleri gizemli bir yolculuğa davet ediyor.