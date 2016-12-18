"Çok sevdiği Türkiye için şehit oldu"

15 Temmuz gecesi açılan ateş sonucu İstanbul Taksim'de şehit olan Cevad Merrun'un ağabeyi Muhammed Larbi önemli açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Faslı genç Cevad Merrun'un ağabeyi Muhammed Larbi Merrun, "Kardeşim 7 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve Türk vatandaşı olmak istiyordu. Çok sevdiği Türkiye için 15 Temmuz'da şehit oldu." dedi.



15 Temmuz gecesi açılan ateş sonucu İstanbul Taksim'de şehit olan Cevad Merrun'un ağabeyi Muhammed Larbi Merrun ve arkadaşı İdris Kaya, gencin ailesini Fas'ta ziyaret eden AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Kardeşi ile 15 Temmuz akşamında Whatsapp üzerinden görüştüğünü anlatan Merrun, "Kardeşim akşam 7.30 civarında beni aradı. Gece boyunca konuştuk. İstanbul'da olan olaylarla alakalı konuştuk. İstanbul'da karışık bir durum olduğunu söylüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyonlara çıktığında, fotoğrafını çekerek bana gönderdi. Daha sonra da sokağa çıktı." diye konuştu.



Kardeşinin Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Merrun, "Kardeşim 7 yıldan beri Türkiye'de yaşıyordu ve biz onu ailecek görmedik. İstanbul'da yaşamayı seviyordu, Türkiye'yi seviyordu. Türk vatandaşı olmak istiyordu. Çok sevdiği Türkiye için 15 Temmuz'da şehit oldu. " şeklinde konuştu.



Merrun, kardeşinin en son olarak kendisine "Ya Allah, Bismillah, Allahu ekber" sözlerini gönderdiğini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:



"Çok yüksek bir ses tonu ile bunları söylüyordu. Daha sonra ben ona ses kaydı gönderdim ama yarım saat boyunca cevap veremedi. Daha sonra bir ses geldi, 'Bismillahi, Ya Allahu, Allahu Ekber'. Daha sonra kardeşimin orada şehit olduğunu öğrendim. Çok üzüntü duyduk. Rabbime hamd olsun. Rabbime sonsuz şükrediyorum. Şehitliğin mertebesi belli. Kardeşim şehit olduğu için rabbime şükür ve hamd ediyorum."



- "SON NEFESİNE KADAR YANINDAYDIM"



Darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan İdris Kaya da Cevad Merrun'un, 3 yıllık arkadaşı olduğunu ve aynı evde kaldıklarını belirterek, "15 Temmuz akşamı da dışarıya beraber çıktık. Yanımızda kardeşim de vardı. Cevad şehit olduğunda yanındaydım. Onu ben taşıdım ve hastaneye de ben götürdüm. Son nefesine kadar arkadaşımın yanındaydım." ifadesini kullandı.



O akşam Mecidiyeköy'den Şişli'ye doğru binlerce vatandaşla birlikte hareket ettiğini belirten Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İlk başta televizyonda olayın ne olup bittiğini çözmeye çalışıyorduk. Cumhurbaşkanımız televizyona çıktıktan sonra olayın ciddiyetini anladık. Cumhurbaşkanımızın sözü ile dışarıya çıktık. Hedefimiz Vatan Emniyet'ti. Şişli'den Taksime ve oradan Vatan emniyete gidecektik. Bize, Elmadağ'da TRT radyo binasından ateş edildi. Bulunduğumuz yerde 2 kişi şehit oldu. Çok sayıda yaralı vardı. Bize keskin nişancılar ateş etti. Nokta atışı yaptı. Arkadaşım açılan ateşle orada 3 yerinden yaralandı ve şehit oldu. O anları anlatmak zor oluyor bir yakının olunca daha da zor oluyor. O geceyi anlatacak sözcük bulamam."



Ziyaretlerinden dolayı Merrun ve Kaya'ya teşekkür erden milletvekili Ali Ercoşkun, 15 Temmuz'da şehit olan Cevad Merrun'un ailesine devlet kanalı ile her türlü yardımın yapıldığını ve yapılmaya da devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA