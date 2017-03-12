"Çok kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık"

Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a geldi.

Bakan Kaya, Atatürk Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, burada yaptığı açıklamada, çok gayriinsani ve gayriahlaki bir muameleyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Demokrasiden, özgürlüklerden, ifade özgürlüğünden bahseden Hollanda'da gerçekten çok acı bir gece yaşadık. Bizim maslahatgüzarımız, büyükelçi düzeyinde sayılan maslahatgüzarımız, gözaltına alındı. Benim koruma arkadaşlarım, danışmanım, 5 kişilik ekibim gözaltına alındı. Biz de araçtan çıkarılarak Hollandalı polisler eşliğinde Almanya sınırındaki polis merkezine götürüldük ve orada 1,5 saat polis merkezinde bekletildik. Çok kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık."



"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, TOPLANMA HAKKI, BUNLARIN HEPSİ AYAKLAR ALTINA ALINDI"



Bakanların programlarının iptal edilmesini antidemokratik bir uygulama olarak nitelendiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bu tavrın gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler oraya vatandaşlarımızla buluşmaya ve yeni hükümet sistemi neler getirecek, bunu anlatmak için gidiyoruz. Tamamen ifade özgürlüğü, toplanma hakkı, bunların hepsi ayaklar altına alındı. Hollanda'da dün gece tüm özgürlükler askıdaydı. Orada bizimle buluşmak üzere gelen vatandaşlarımıza çok gayriinsani muamelede bulunuldu, üzerlerine atlarla, köpeklerle saldırıldı." dedi.



"AVRUPA DEMOKRASİSİ İÇİN BİR UTANÇ GECESİ YAŞANDI"



Bakan Albayrak ise, "Hollanda için, Avrupa demokrasisi için insan hakları ve özgürlükler noktasında bir utanç gecesi yaşandı dün akşam. Çünkü hakikaten demokrasinin beşiği denilen bir kıta, uluslararası teamüllere, uluslararası hukuka aykırı ne varsa ayaklar altına alıp çiğneyerek, dün akşam hepsini tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdi. Tüm bu çerçeveyi faşizan Nazi mantığı bir noktada değerlendirmek yeterli olabilir mi bilmiyorum ama bunu kamuoyunun takdirine bırakmak çok daha doğru olacaktır. Yıllarca Türkiye'ye bu manada, ders verdiğini, ders vermeye çalıştığını ifade eden bir Hollanda, böyle bir uygulama ile hakikaten büyük bir yanlışın içerisine girmiştir." ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Uluslararası hukuk ve demokratik hakları içerisinde her türlü gereğini yerine getirecektir, yapacaktır. Bundan hiçbir şekilde hem Türkiye hem yurt dışındaki vatandaşlarımızın şüphesi olmasın." diye konuştu.



HOLLANDA'DAN DİPLOMATİK SKANDAL



Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.



Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.



Ayrıca Hollanda polisi, Türk vatandaşlarına müdahale etmişti. Rotterdam'da Başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.



