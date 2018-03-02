Çok ağır suçlama Resmen bize ihanet ettin

Silah lobisinin büyük kuruluşlarından Ulusal Tüfek Derneği’nin önde gelen üyeleri, silah satışlarında kısıtlamaları savunan ABD Başkanı Donald Trump’ı kendilerine ‘ihanet etmekle’ suçladı.

ABD’de silah yasasının değişmesi tartışmaları yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trumpçarşamba günü Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıda sürpriz bir şekilde silah yasasında kısıtlamaları savundu.

ÖNCE SİLAHLARI GERİ ALIN SONRA MAHKEMEYE GİDİN

Trump’ın dikkat çektiği konular silah satışı yapılan kişilerin geçmişinin araştırılması, silah satış yaşının 18’den 21’e yükseltilmesi, akıl hastalığı olanların silahlarının geri alınması oldu.

Trump ayrıca, yarı otomatik AR-15 gibi ‘modern av’ silahlarının daha hızlı ateşleme yapmasını sağlayan kundakların da yasaklanması talebinde bulundu.

ABD Başkanı, bir adım daha ileri giderek silahların geri alınması sürecinde mahkemelerin kararının beklenmemesini savundu ve “Önce silahı alın, sonra mahkeme sürecine gidin” diyerek yeni tartışmaların da fitilini ateşledi. NRA, Trump'ın seçim kampanyasına 30 milyon dolardan fazla bağış yapmıştı.

SİLAH LOBİSİNDEN KORKUYORSUNUZ

Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey ile Demokrat Senatör Joe Manchin’in hazırladığı silah reformu planıyla ilgili olarak “Yaş sınırıyla ilgili ne yaptınız?” diye sordu.

Toomey, “Bir şey yapmadık” diyince, Trump “Neden biliyor musun? Çünkü NRA’dan (Ulusal Tüfek Derneği) korkuyorsunuz?” dedi.

Politikacıların silah lobisinden korkmamaları gerektiğini söyleyen ABDBaşkanı, geçtiğimiz pazar günü NRA yetkilileri ile yaptığı toplantıda bu durumun artık bitmesi gerektiğini söylediğini de belirtti.

Ülkede bulunan en büyük silah lobisi olan ve çoğu zaman beyaz ırkçılık hareketi ile anılan NRA, bu yasaklara karşı çıkıyor.

TABANININ YARISINI KAYBETTİ

Trump'ın bu çıkışına NRA'nın önde gelen üyeleri çok sert tepki gösterdi. Muhafazakar haber sitesi Rogue Right'ın genel yayın yönetmeni olan Teksaslı NRA üyesi Joe Biggs, Trump'ın silahlara yargı sürecinden önce el koyma düşüncesini yorumlarken, "Bu hayatımda duyduğum en aptalca şey.

Umarım sadece bir anlık akıl tutulması yaşadı. Umarım birisi onu arkaya çekip 'Bu kadar aptalca bir şey söyleyerek tabanının yarısını kaybettin' demiştir" ifadelerini kullandı.

Joe Biggs

Biggs sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatının tamamını sağda geçiriyorsun ve hep Demokratların silahlarını alacağını düşünüyorsun.

Sonra Başkan Trump çıkıp 'Sizin silahlarınızı alacağız ve sonra yargı sürecine gireceğiz' diyor" diye konuştu. Biggs, Trump'ın bu reform planında ısrar etmesi durumunda 2020'deki seçimlerde başka bir adaya oy vereceğini söyledi.

HER KELİMESİ İHANETTİ

NRA'ya bağışta bulunan en üst düzey üyelerden Dave Kopel ise Trump'ı ihanetle suçladı. Denver kentindeki bir düşünce kuruluşunda araştırma müdürü olan Kopel, NRA'nın 5 milyon üyesinin her biri için konuşamayacağını söylemekle birlikte, büyük çoğunluğun Trump'ın sözlerinden "şoka uğradığını" söyledi. Kopel, "Her kelimesi ihanetti" dedi.

NRA Sözcüsü Dana Loesch

NRA Sözcüsü Dana Loesch, Fox News kanalına yaptığı açıklamada "Masum Amerikalıları cezalandırmaktan ve yargı süreci olmadan onları anayasal haklarından mahrum bırakmaktan bahsediyoruz.

NRA, masum Amerikalıların yargıya gitme hakkını koruyacak. Bizim yaklaşımımız bu. Yargı sürecine saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı.