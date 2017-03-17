Çocuklarıyla eski trafo binasına sığındı

Suriye'deki çatışmalar yüzünden 3 yıl önce Türkiye'ye sığınan Suriyeli Havle Şafi, 2 çocuğuyla kullanılmayan trafo binasında hayırseverlerin desteğiyle yaşamını sürdürüyor.

Yaklaşık 3 yıl önce, Rakka kentinde şiddetini artıran çatışmalarda eşini kaybeden 25 yaşındaki Havle Şafi, 3 çocuğunu yanına alarak Türkiye'ye doğru yola çıktı.



Zorlu yolculuk sırasında 5 yaşındaki kızını kalabalıkta kaybeden ve uzun süren aramalarına rağmen bulamayan Şafi, diğer 2 çocuğuyla sınır ilçesi Akçakale'ye geldi.



Şafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki erkek çocuğuyla atıl durumdaki bir trafo binasına yerleştiklerini ve hayırseverlerin yardımıyla yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.



"BENİM TEK TEMENNİM KAYBOLAN KIZIMI YENİDEN BULABİLMEKTİR"



Kendilerine kucak açan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şafi, şöyle konuştu:



"Eşimi savaşta kaybedince 3 çocuğumla zor durumda kaldık. Savaşın da şiddetlenmesi üzerine mecburen Akçakale ilçesine sığındık. Burada bulduğum eski bir trafo birasına yerleşerek yaşamaya başladık. Hayırsever insanlar ve bazı kuruluşlar bize yardım ediyor. Hepsinden Allah razı olsun. Benim tek temennim kaybolan kızımı yeniden bulabilmektir."