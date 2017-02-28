Çocukların yüzünü 'Askıda Kırtasiye' ile güldürüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kırtasiye dükkanı işleten yazar Kaan Turhan, bir süre önce başlattığı "Askıda Kırtasiye" kampanyasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kırtasiye dükkanı işleten yazar Kaan Turhan, bir süre önce başlattığı "Askıda Kırtasiye" kampanyasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürüyor.



Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinden 2003'te mezun olan, üçü bilimsel yayın 11 kitabın yazarı Kaan Turhan, hiçbir kurum, oda ve dernekten yardım istemeden başlattığı yardımlaşma kampanyasıyla bölgede adından söz ettiriyor.



"Askıda Kırtasiye" kampanyasıyla okullara fotokopi makinesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımı yapan Turhan, tüm bunları kayıt altına alıyor.



"ESKİ DEFTERLERDEN YENİ TASARIMLAR YAPTIM"



Turhan, yaptığı açıklamada, 4 yıl önce Ankara'dan gelerek Edremit'e yerleştiğini ve bir kırtasiye dükkanını devraldığını söyledi.



Defter, kalem, silgi gibi her türlü kullanılmayan kırtasiye ihtiyaç malzemesini toplamaya başladığını dile getiren Turhan, şöyle konuştu:



"Yardımlar gittikçe arttı. Cilt işi de yaptığım için eski defterlerden yeni defter tasarımları yaptım. Böylece çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Ayrıca, 42. sayıya ulaşan İmece Edebiyat Dergisi'ni çıkarıyorum. Askıda kırtasiye konusunda, yardıma ihtiyacı olan çocuğumuz çok fazla. Bir kalem ve silgiyi almakta zorlanan aileler var. Kendi çabalarımla çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Gelen yardımlar yetmeyince kendi bütçemden de katkılar yapıyorum. Tüm Edremit ve hatta tüm Türkiye çapında bu kampanyanın yaygınlaşması için çabalıyorum. Umarım başarılı oluruz."