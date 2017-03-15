Çocukların hayalleri için şehir şehir dolaşıyor

Kızını lösemiden kaybetmesinin ardınan sosyal medyadan başlattığı "Bir Dileğim Var" kampanyasını 3 ay önce kurduğu dernek bünyesinde yürüten oyuncu Alper Türedi, artık Türkiye'nin dört bir yanında tedavi gören çocukların hayallerine dokunuyor.

Okmeydanı SSK Hastanesi Onkoloji Servisinde lösemi tedavisi gören kızını 2002 yılında kaybeden oyuncu Alper Türedi, ilk etapta kızıyla aynı serviste yatan lösemi hastası çocukların dileklerini gerçekleştirmek için gönüllüler buldu.



Yaklaşık 12 yıl sonra bu çalışmalarını sosyal medyada "Bir Dileğim Var" grubu kurarak yürütmeye başlayan Türedi, "melekler" diye tabir ettikleri lösemi hastası çocukların tablet, telefon, kıyafet, oyuncak ya da bir ünlüyle tanışma gibi taleplerini gerçekleştiriyor.



Önce İstanbul'daki 6 hastaneyle başlayan sosyal sorumluluk hareketini 3 ay önce kurduğu dernek çatısı altında sürdüren ve Samsun, Antalya, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Erzurum, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi 19 ile uzanan Türedi, hem kendilerine dileklerini ulaştıran hasta çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerine yardımlar yapıyor.



Dernek faaliyetlerini üniversiteli gençlere anlatmak için Gaziantep'e gelen Türedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta lösemi hastası çocuklar için başlattığı kampanyanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.



Amacının anlık mutluluklar yaratmak olduğunu, yaptığı işten hiçbir karşılık beklemediğini belirten Türedi, "Tek amacım çocukları mutlu etmek. Onları bir an bile mutlu etmek bana yeter." dedi.



Sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya büyüyünce 3 ay önce dernek olmak zorunda kaldıklarını aktaran Türedi, "Artık bir çocuğun kanser hastası olması gerekmiyor. Gücümüz arttığı için yaşama tutunmaya çalışan bütün çocukların dileklerini, ihtiyaçlarını tedarik ediyoruz. Hastane ziyaretleri yapıyoruz. Bugüne kadar 19 şehirde 24 hastane dolaştık. 626 çocuğun kalbine dokunmaya çalıştık." diye konuştu.