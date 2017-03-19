Çocukların gözünden '15 Temmuz'un kitabını yazdı

İletişimci Gözde Dinçer, resimli hikaye kitabı "15 Temmuz'da Çocuk Olmak, Zafer Türk'ün Günlüğü" kanlı darbe girişimini, ilkokul öğrencisi Zafer Türk isimli karakterin gözünden kaleme aldı.

Gözde Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle tarihte eşine az rastlanır bir ihanete maruz kaldığını söyledi.



Çocuklara 15 Temmuz'u anlatabileceği kitap fikrinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz ihanetini unutmayalım, unutturmayalım" sözleri üzerine oluştuğunu anlatan Dinçer, yakın çevresiyle bu konuyu paylaştığında destek gördüğünü kaydetti.



Dinçer, kitabın hazırlık aşamasını "İçinde 'savaş uçakları', 'tank', 'asker', 'sivil direniş', 'demokrasi' ve 'darbe' gibi 8-12 yaş gurubu çocuklar için oldukça ağır sayılacak kavramlar vardı. Çocuklarımıza, milletimizin demokrasi mücadelesini anlatırken onların ruh dünyasının naifliğini göz ardı edemezdik. Bunun için kitabımızı, çocuk psikologlarının önerileriyle şekillendirdik." sözleriyle anlattı.



Dinçer, "Resimlerin çizgileri, renkleri de aynı titizlikle hazırlandı. Çocuklar okuduklarını bu çizimler sayesinde kolayca zihninde canlandırabilecek." diye konuştu.

ZAFER TÜRK'ÜN GÖZÜNDEN DARBE GİRİŞİMİ



Kitabın ana karakteri ilkokul öğrencisi Zafer Türk'ün gözünden darbe girişimini işlediğini anlatan Dinçer, "Zafer, günlük tutmasını seven bir çocuktur. Bu meziyetini, 15 Temmuz'da yaşananları bütün detaylarıyla günlüğüne yazarak da gösteriyor. Okuyucularımız, bütün gelişmeleri kendi akranları Zafer'in kaleminden okuyacaklar." dedi.