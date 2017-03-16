Çocuklara trafik güvenliği karikatürle anlatılıyor

Samsun'da "Kent İçi Güvenli Ulaşım" projesi kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik, trafikle ilgili bilgilerin karikatürle anlatıldığı kitaplar hazırlandı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesince yürütülen proje kapsamında hazırlanan "Mühendis Amca" adlı kitabın, dört ilçedeki 20 bin ilkokul öğrencisine ulaştırılması hedefleniyor.



ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİ KARİKATÜRLE ANLATILIYOR



Odanın Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, projenin tanıtımı amacıyla Mustafa Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen programda, minik öğrencilerin yaşadıkları dünyayı tanıyabilmesi ve geleceğe hazırlanmasını önemsediklerini söyledi.



Günlük yaşamda yoğun kullanılan kent içi ulaşım sistemlerinden güvenli şekilde yararlanılması gerektiğine işaret eden Gürkan, "Çevre kirliliğini azaltabilmenin, enerjiyi verimli kullanarak ulaşım güvenliğini artırabilmenin tek yolu, toplu taşıma araçlarını güvenli kullanmaktan geçmektedir." dedi.



Çocukların günlük yaşamda toplu taşıma araçlarında yaşadıkları sorunları tespit ettiklerini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:



"Oluşturduğumuz kurulla kent içi ulaşım güvenliğini karikatürize ederek, çocukların daha iyi anlayabileceği şekle getirdik. Okul okul gezerek bunu çocuklarımıza hem sözlü hem de görsel olarak anlatacağız. Çocukların toplu taşıma araçlarını güvenli kullanmasını, birlikte seyahat ettiği kişilere saygılı davranmasını sağlamayı ve trafikte onları tehlikeden uzak tutmayı hedefliyoruz. 3 ve 4. sınıf öğrencilerimize bunu karikatürle anlatmak, onların gelişiminde destek sağladığı gibi hafızalarında daha iyi yer etmesini sağlıyor."



Gürkan, projeyle çocukların hem güleceğini hem eğleneceğini hem de öğreneceğini ifade etti.



Toplantıya, Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.