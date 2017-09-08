Çocuklar kutsal topraklara neşe kattı

Ailesiyle beraber kutsal topraklara gelen farklı renk ve cinsiyetten çocuklar, kutsal topraklarda ibadet yapan hacılara neşe kattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Türkiye'den bu yıl yaşları 0 ila 2 arası değişen 88, 2 ila 12 yaş aralığında ise 134 çocuğun aileleriyle hacca gittiği belirtildi.



Kabe'deki tavaf alanında ve şeytan taşlama alanlarında yaptıkları sevimli hareketlerle ilgi odağı haline gelen minikler, hac farizasını yerine getiren büyüklerine eşlik etti.



Türkiyeli hacıların yanı sıra özellikle Suudi Arabistanlı ve ülkede yerleşik yabancı aileler de çocuklarıyla beraber hac görevini yerine getirdi.







SUUDİ ARABİSTAN'DA HAC KREŞİ



Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı ile Hac Bakanlığı, bu yıl aileleri hac ibadeti yapacak çocukları hac dönemi sonrasına kadar barındıracak yeni bir proje başlattı.



Mekke-i Mükerreme kentinin pilot bölge seçildiği 41 çocuk ile başlatılan uygulamada, aileleri hacca giden çocuklar kreşte yatılı olarak hac sezonu sonrasına kadar bakıldı.



Çocuklarını hac döneminde başka bir yere bırakamayacak durumda olan aileler için çok büyük kolaylık getirmesi beklenen uygulamanın ilerleyen yıllarda tüm ülkede yaygınlaştırılması bekleniyor.





