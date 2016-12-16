Çocuklar Halep'ten savaşın izleriyle geldiler

Kuşatma altındaki Halep'ten tahliye edilerek İdlib'e getirilen Suriyeli çocukların önemli bir bölümünün vücudunda savaşın derin izleri bulunuyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler içindeki sivil yaralılardan bazıları İdlib kırsalındaki sahra hastanelerinde tedavi altına alınırken, çocukların savaşın izlerini taşıdığı görüldü.



Zorlu koşullar altında İdlib kırsalına ulaştırılan yaralılar, buralarda sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan sahra hastanelerine getiriliyor. Hastanelerde görevli gönüllü doktorlar tarafından müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra odalara alınıyor.



İmkansızlıklara rağmen en iyi hizmeti vermeye çalışan bu hastanelerde şifa arayanlar içindeki çocukların durumu ise görenleri derinden yaralıyor. Yaralanan diğer aile bireyleri ile hastaneye getirilen çocukların halen yaşadıkları büyük travmanın etkisinden kurtulamadıkları görülüyor.



Bu çocuklardan biri olan 10 yaşındaki Abdulkerim Busso, yaptığı açıklamada, dün Halep'ten geldiklerinin belirterek, "Annem, babam ve kardeşlerimle savaştan kaçarken bulunduğumuz yere atılan bir bombayla hepimiz yaralandık. Çok şükür can kaybımız olmadı." dedi



Busso'nun kardeşi başından yaralı 7 yaşındaki Ahmet Busso da üzerine düşen bombayla yaralandığını anlatırken, yaşadığı şok nedeniyle daha fazla konuşamadı.



Suriyeli 15 yaşındaki Hüseyin Sarrum ise iki hafta önce atılan varil bombasıyla gözünden, babasının ayağından ve kardeşinin de elinden ve ayağından yaralandığını belirterek, "İki hafta tedavi görmeyi bekledik. Sürekli bombaların altında yaşıyorduk. Allah'tan başka kimsemiz yoktu. Çatışmalarda ve bombardımanlarda yaralanan, hayatını kaybedenler oldu. Öyle bir ortam ki hiç kimsenin ne yaralıları ne de ölüleri yerden kaldırmaya yürekleri kalmadı." dedi.



Durumu, görenleri büyük üzüntüye boğan 13 yaşındaki Muhammed Sarrum da "Halep'te iki hafta önce bir caddede bulunan ayakkabıcının yanına giderken atılan varil bombasıyla elimden ve ayağımdan yaralandım. Yapılan ameliyatla elim ve ayağım kesildi." diye konuştu.

Kaynak: AA