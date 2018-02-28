Ekranların sevilen dizisi çocuklar duymasın’ın yeni havucu belli oldu mu?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın'ın ana karakterlerinden Havuç, diziye geri dönüyor.

Kanal D ekranlarında yeni versiyonu ile yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u artık Furkan Kızılay değil. Peki, Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan kimdir ve kaç yaşındadır?

Çocuklar Duymasın dizisi yapımcısı Birol Güven, Havuç'un diziye döneceğini geçtiğimiz günlerde haber vermişti. Bunun üzerine bakışların toplandığı esas Havuç Furkan Kızılay'dan 'o ben değilim, dönmüyorum' şeklinde bir açıklama geldi. Furkan Kızılay'dan gelen açıklama "Yeni Havuç kim?" sorularına neden oldu.

Çocuklar Duymasın izleyicilerinin merakla beklediği soru cevap buldu. Peki, önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Çocuklar Duymasın yeni bölümünde diziye dahil edilecek yeni Havuç Mehmet Baran Erdoğan kimdir? Mehmet Baran Erdoğan aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan.

MEHMET BARAN ERDOĞAN KİMDİR?

Mehmet Baran Erdoğan 1986 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitmini Çankaya İlköğretim Okulu’nda, Ortaokulu Yüce Koleji’nde, Liseyi de Özel Ankara Fen Lisesi’nde tamamlamış ve daha sonra Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olmuştur.

Sonraki yıllarda oyunculuğa adım atacak olan Erdoğan, 2009-2010 yılları arası Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde "Ankara’ da Akşam Okulu" ve "Actor Studio" adlı eğitim programlarını bitirmiştir.

Ankara Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 3 çocuk oyununda ve 1 büyük oyununda rol almıştır.

2010-2011 eğitim yılı içinde Maltepe Üniversitesi’nde Radyo,Tv ve Sinema Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

2010-2012 yılları arasında Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev almıştır.

Son dönemde İstanbul Kumpanyası adlı özel tiyatroda oyuncu ve kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

2018 yılına gelindiğinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç (Furkan) karakteri ile seyirci karşısına çıkacaktır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2011 Kanal D “ANS” “Kanıt” adlı televizyon dizisinde “Haldun” karakteri (1 Bölüm) 75. Bölüm

2011 ATV “Süreç Film” “Yahşi Cazibe” adlı televizyon dizisinde “Damat” karakteri (1 Bölüm) 68.Bölüm

2011 ATV “Süreç Film” “Alemin Kralı” adlı televizyon dizisinde “HAYDE” karakteri (1 Bölüm) 2.Bölüm

2011-2012 Müjdat Gezen Tiyatrosu kadrolu oyunculuk “Kim Akıllı Kim Deli” adlı kabare oyununda “Sözcü” karakteri (5 farklı Tipleme)

2011-2012 Müjdat Gezen Tiyatrosu kadrolu oyunculuk “Işıltı Kumpanyası” adlı çocuk oyununda “Gitarcı” karakteri

2011-2012 Müjdat Gezen Tiyatrosu kadrolu oyunculuk “Karman Çorman” adlı vodvilde “Fethi Güven” karakteri (BAŞROL)

2011 İstanbul Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği Genç Günler Festivali kapsamında Juliet’in Şalı adlı oyunda “Hamlet” karakteri

2011 1 Kadın 1 Erkek adlı dizide 2 bölüm oyunculuk

2010 - 2011 Müjdat Gezen Tiyarosu kadrolu oyunculuk “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım “ adlı oyunda “Anlatıcı” karakteri ,“ Eroin Bağlantısı” adlı oyunda “Sam” karakteri

2010 “Pijama” adlı müzik grubunun “Tek Dikişte” adlı şarkısının müzik klibinde oyunculuk

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Şile Belediesi 150. Yıl Kutlamaları’nda; Şile Deniz Feneri adlı oyun"

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Artiz Mektebi”nde “Diksiyon Hocası karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Şirinler Çocuk Oyunu”nda “Şirin Baba karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Sünger Bob Çocuk Oyunu”nda “Kaptan karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Pinokyo Çocuk Oyunu”nda “Gepetto karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununda “Rejisör karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Haydin Çağ Atlıyoruz” oyununda “4 farklı karakter”

2008 – 2009 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Artiz Mektebi” oyununda “Diksiyon Hocası ve Recai Hoca karakterleri.