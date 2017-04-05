"Çocuklar bizim sağlık elçilerimiz"

Bakan Akdağ, "Sağlıklı Dişler Sağlıklı Nesiller Kampanyası" kapsamında Erzurum'da Polis Amca İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Akdağ, Türkiye genelinde ana sınıfı, ilkokul 1 ve 2. sınıflarda öğrencilerin düzenli olarak diş muayenesinden geçirildiğine işaret ederek, "Günde dişlerini en az iki kere 2 dakika fırçalamaları için çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı ile ilgili eğitimler veriyoruz. Flor uygulaması dediğimiz bir uygulama yapıyoruz. Bu dişleri koruyan, çürümeyi büyük ölçüde engelleyen bir uygulama. Böylece çocuklarımızın dişleri daha dayanıklı hale geliyor, daha sağlam kalmaları için onlara bir fırsat vermiş oluyoruz. Diş fırçası ve diş macunu dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.



Türkiye'de 2004 yılında yapılan bir araştırmada çocukların ortalama 2 dişinin çürük olduğu sonucunun çıktığını hatırlatan Akdağ, bu çalışmayı bu yıl tekrar yapacaklarını bildirdi.



Ağzında herhangi bir problem yaşamayan kişi sayısının "yok" denecek kadar az olduğuna değinen Akdağ, farkındalığı arttırmak için okul öncesi öğrencilerden başladıklarını belirtti.



"AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI YAYGIN BİR PROBLEM"



Bakan Akdağ, ağız ve diş hastalıklarının yaygın bir problem olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Doğrudan doğruya insanı hayattan koparan bir problem olmadığı için diş problemlerine toplumda önem verilmeyebiliyor. Oysa ağız, sağlığımızı korumak açısından bir giriş kapısı. Dişlerimizi, ağzımızı temiz tutarsak sağlığımızı da korumak için çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Toplumda ağız ve diş sağlığı konusundaki farkındalığı arttırmaya kararlıyız. Çünkü bizim ana çabamız, özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci döneminde herkesin sağlıklı yaşamasını temin etmek için insanlarımıza destek olmak. Sağlıklı yaşamayı insanlar kendileri tercih eder."



"DİŞ HEKİMLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ"



Diş sağlığı için verilen hizmetin imkanlarını da genişletmeye devam ettiklerine dikkati çeken Akdağ, "Bugün 8 bin 500'e yakın diş üniti dediğimiz, tedavilerin yapılabileceği alanlar var. Aşağı yukarı bu kadar da diş hekimimiz var. Yani her diş hekimine mutlaka bir diş üniti kamuda temin ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koruyucu diş hekimliğini geliştirmek için çalışma yapıyoruz. Bir nevi aile diş hekimliği sağlayabilir miyiz? Bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Akdağ, bu tür kampanyaların yaygın yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, sağlıklı yaşamı sağlayabilecek her türlü proje için gereken bütçenin sağlandığını dile getirdi.



"Sağlıklı Dişler Sağlıklı Nesiller Kampanyası" ile bütün çocuk ve gençlere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Akdağ, şunları kaydetti:



"Bu, 16 milyondan fazla çocuk ve genç demek. Çocuk ve gençlerle erişkinlere de ulaşmış oluyoruz. Böylece kampanya 80 milyona ulaşmış oluyor. Çocuklar bizim sağlık elçilerimiz. Bunlar okullarında alışkanlıkları kazandıkça bu alışkanlıkları evlerine de taşıyorlar. Bunu daha önce sigara kampanyalarında da görmüştük. Ana sınıfı, ilkokul 1 ve 2. sınıfta yaklaşık 5 milyon çocuğa diş fırçası ve diş macunu dağıtmayı hedefliyoruz. Bu şehirlerin aktif çalışmasıyla alakalı. Diş fırçası ve diş macunu temin etme noktasında bir problemimiz yok. Şehirlerde de Halk Sağlığı Müdürleri ve okul idarecilerimizin aktif çalışması ile alakalı bir durum."