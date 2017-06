Çocuğun camideki sesi gürültü değildir, Allah'ın nimetidir

Türkiye Diyanet Vakfınca Kocatepe Camisi'nde 36'ncısı düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, açılış öncesi yaptığı konuşmasına, Şırnak'ta vatanı savunma yolunda can veren şehitlere rahmet dileyerek başladı. Görmez, bu yıl 36'ncısı düzenlenen fuarın artık ramazan medeniyetinin bir parçası olduğunu ifade etti. Fuara katılan yayıncıların son yıllarda kitap fuarlarına ilginin azaldığını belirttiklerini aktaran Görmez, Ankaralıları fuarı gezmeye davet etti. Görmez, "Gelsinler kitap medeniyetini ayakta tutmak için direnen kardeşlerimizin yanında olsunlar." dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı olarak iki yıldır "Hiçbir lisan Kuransız kalmasın" kampanyasıyla bir atılım içerisinde olduklarına işaret eden Görmez, Kur'an tercümelerinin sayısının 22'yi bulduğunu söyledi. Görmez, "Kur'an-ı Kerim'in Gürcüceden Afrika dillerine, Fransızcadan Rusçaya, Ermeniceden Dancaya kadar, bütün lisanlara çevrilerek her dil ile tanışması için çabamız devam ediyor." dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmaya başladığında çocuklara Peygamber, İslam ve Allah'ın kitabını çocuk diliyle anlatan tek bir eserin dahi bulunmadığını belirten Görmez, ancak şu anda müstakil bir çocuk kitapları fuarı düzenleyecek konuma gelindiğini söyledi.



Görmez, sadece çocuklara değil, büyüklere de çocuk bilincini anlatacak kitaplara ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.



"ÇOCUĞUN CAMİDEKİ SESİ ALLAH'IN NİMETİDİR"



Görmez, Allah'ın çocuklar için "gözün nuru, kalbin süruru" tabirini kullandığını ifade ederek çocuğun İslam ümmetinin istikbali olduğuna dikkati çekti. Bu nedenle yıllardır her ramazanda bu konu üzerinde durduğuna işaret eden Görmez, şöyle konuştu:



"Cami-çocuk ilişkisini yeniden nasıl tamir edebiliriz? Bu ülkede herkesin cami-çocuk ilişkisiyle ilgili acı bir hatıraya sahip olduğunu biliriz, duyarız. 'Neden camiye gelmiyorsun?' diye bir soru yönelttiğimizde -camiye annesi, babası götürmüştür ama orada azarlanmıştır, dövülmüştür veya bir hakaret duymuştur- 'Çıktım bir daha dönmedim hocam' demiştir. Yıllarca devam eden bu kötülüğü cami cemaatinin zihninden ve kafasından silmek için çok daha büyük çabalara ihtiyaç var. Her zaman ifade ettim, ifade etmeye de devam edeceğim. Eğer ümmetin istikbalini kuracak bir yavrumuzun zihninde cami, namaz ve cemaatle ilgili yanlış bir iz bırakacak şekilde ona kötü davranacaksanız teravihinizi evinizde kılın. Bunu demeye devam edeceğim. Çocuğun camideki sesi gürültü değildir, çocuğun camideki sesi Allah'ın nimetidir. Cenabıhak bizi o nimetten hiçbir zaman mahrum bırakmasın. Biz sırtına çocuk bindi diye secdesini uzatan Peygamber'in ümmetiyiz. Biz çocuk ağlaması duydu diye namazını kısa kesen Hz. Peygamberin ümmetiyiz. Onun için çocuk konusu en önemli konumuz."



Çocuk-kitap, çocuk-iman, çocuk-din, çocuk-mabet ilişkisinin önemli olduğunu yineleyen Görmez, şunları kaydetti:



"Çocuk-kadın, mabet-kadın ilişkisi üzerinde de çokça durduk. Bunu da anlatmada zorluk çekiyoruz. Bu konuda da büyüklerin zihinlerini işgal eden her türlü hurafeyi ortadan kaldıracak çalışmalara hala ihtiyaç var. Allah Hz. Meryem'i bir mabede adayarak mabet ile kadın arasındaki ilişkiyle ilgili oluşan bütün hurafeleri yok etti. Rabb'in kabul buyurduğunu, cami cemaatinin bir kısmı kabul buyurmaya maalesef yanaşmıyor. Kabul etmek zorundalar. Rabb'imiz kabul etmiş, onun için bu yanlış düşünceleri bir an önce inşallah zihinlerimizden silmek durumundayız."



"KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞININ YAYGINLAŞMASINA TESİRİ OLACAK"



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da "Ezan susmasın bayrak inmesin, diye hudut boylarında vatanımız ve milletimiz için seve seve şehit olan Şırnak Şenoba'daki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



Fuarın Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasında, okur ve yazarın buluşmasında, ramazan ayının manevi ikliminin yaygınlaşmasında önemli bir tesiri olduğunu ifade eden Yayman, bu fuarın Anadolu'ya yaygınlaşması konusunda ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.



Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Görmez ve eşi Hatice Görmez ile Yayman açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.



Fuar, 21 Haziran'a kadar açık kalacak.