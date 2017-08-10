"Çoban Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince açılan müzede, kepenekten kavala, bastondan su testisine kadar çok sayıda malzeme sergileniyor.

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince açılan, kepenekten kavala, bastondan su testisine kadar çok sayıda malzemenin sergilendiği "Çoban Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.



"ÇOBAN MÜZESİ" ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR



Birlik Başkanı İhsan Akın, kurum binasında açtıkları müzede gazetecilere yaptığı açıklamada, müzeyi kurmak için yaklaşık 2 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi.



Birlik üyelerinin katkılarıyla topladıkları, çobanların geçmişten bu yana kullandıkları eşyaları müzede sergilemeye başladıklarını anlatan Akın, yaklaşık 14 üniversitenin de kendilerine destek verdiğini belirtti.



Türkiye'de böyle bir müzenin olmadığını ifade eden Akın, "Çobanlık mesleğini ve çobanların günlük yaşamını tanıtmayı amaçlıyoruz. Çobanların kendileri ve hayvanlar için kullandığı her türlü şeyi sergiliyoruz. Gaz lambası, kıl çadırı, el feneri, battaniye gibi malzemeler var. Destek verilirse bu müzeyi daha da genişleteceğiz." dedi.



Akın, çarıktan su testisine, kepenekten kaval ve bastona kadar çok sayıda malzemenin sergilendiği müzenin, hafta içi her gün 10.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gezilebildiğini kaydetti.