Club Brugge-Medipol Başakşehir maçına doğru

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. İyi sonuç ve iyi oyunu hedefliyoruz. Bunun için yarın sahaya çıkacağız." dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda yapacakları ilk maçtan iyi bir sonuç alarak Türkiye'ye dönmek istediklerini söyledi.



Abdullah Avcı, takım kaptanı Emre Belözoğlu ile karşılaşmanın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, soruları yanıtladı.



Club Brugge'nin köklü bir kulüp olduğunu ve deneyimine saygı duyduklarını belirten Avcı, şunları söyledi:



"Son 3 senesinde sürekli gelişen, sistemi olan, günün futbolunun gereklerini uygulamaya çalışan bir takımız. İdari ve teknik açıdan iyi yönetilen bir kulübüz. Tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. İyi sonuç ve iyi oyunu hedefliyoruz. Bunun için yarın sahaya çıkacağız. Üçüncü senesinde iki Avrupa Ligi, bu sene Şampiyonlar Ligi elemesi oynayan bir takımız. Geçen senenin emeğini alacağımız, aynı zamanda bunun keyfini çıkartacağımız bir maça çıkacağız."



İki ayaklı bir maçın ilk bölümünü oynayacaklarının altını çizen Avcı, "Oyuncu kalitemiz her sene artıyor, sistemi ve planı olan bir takımız ve bu arenada önemli tecrübelere sahip oyuncu grubuna sahibiz. Kaptanımız, Türk futbolunun uluslararası arenada en fazla maça çıkan oyuncusu. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıp, iyi bir sonuçla buradan dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Avcı, turu geçme şansları konusundaki bir soruya, "Matematiksel konuşmak çok doğru değil. Rakip bizden daha önce hazırlanmaya başladı, önümüzdeki hafta ligi başlıyor. Bizim ligimiz geç bitti ve daha geç başlayacağız. Uluslararası seviyede her maç zordur, ilk ayağını görüp bekleyeceğiz." cevabını verdi.



EMRE: "KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"



Turuncu-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu da Club Brugge'nin Avrupa'daki deneyimine saygı duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Her iki takım adına da kolay bir maç olmayacak. İyi bir takım olma adına önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'de örnek kulüp olma yolunda ilerliyoruz. Biz iyi konsantre olduk, rakibimize iyi çalıştık. Yarın sahaya çıkıp ülke futbolunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız."



HAZIRLIKLAR TAMAM



Medipol Başakşehir, Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Jan Breydel Stadı'nda, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.



Turuncu-lacivertli futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.



MUHTEMEL 11



Medipol Başakşehir'in yarın TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:



Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.