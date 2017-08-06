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06 Ağustos 2017 16:02 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2017 16:10

Cline, Galatasaray Odeabank'ta

Galatasaray Odeabank, ABD'li uzun forvet TJ Cline'ı kadrosuna kattı.

Cline, Galatasaray Odeabank'ta

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi takımlarından Ricmond Spiders'ta forma giyen 23 yaşında ve 2,06 metre boyundaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Saha görüşüyle, hem dört hem beş numaralarla eşleşebilmesiyle ön plana çıkan TJ Cline'a 'Galatasaray ailesine hoş geldin.' diyor, 'yenilmez armada' kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Etiketler: galatasaray odeabankricmond spiderstj clinencaa


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