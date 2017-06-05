Cizreliler "Kardeşlik iftarı"nda buluştu

Ankara Sevgi Kardeşlik ve Dostluk Platformu ile Memur-Sen Şırnak İl Başkanlığının düzenlediği iftarda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Ankara Sevgi Kardeşlik ve Dostluk Platformu ve Memur-Sen Şırnak İl Başkanlığınca "Kardeşlik iftarı" düzenlendi.



Anadolu Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfı Genel Başkanı Hayrullah Başer, Cizre Öğretmenevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin şu an bir fay kırıklığı yaşadığını, manevi DNA bozukluğuyla uğraştığını, uzun sürecek manevi rehabilitasyona ihtiyacı olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.



Bu ortamda küresel güçlerin hesaplı kitaplı geldiğini savunan Başer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu güçler dini anlayışın yanlışlıklardan istifade ettikleri gibi bir başka konuda etnik sapmalar geçirdi. Çünkü bizim bu zaaflarımızı bu dünya, bu İslam coğrafyasında insanlarımız aç, yoksul, fakir harap içinde devam ediyor ve vekalet savaşları devam ediyor. Bu ülkenin zenginliklerini, yer altı zenginliklerini, enerji kaynaklarını küresel güçler götürüyor. Bizi birbirimizle savaştırıyor iki tarafta 'şehit olduk' diyor. Bu bizim ızdırabımız. Bu Edirnelinin de ızdırabı Cizrelinin de ızdırabı. Bu Diyarbakırlının da Samsunlunun da ızdırabıdır. Bu bütün İslam aleminin ızdırabıdır."



Memur-Sen Şırnak Şubesi Başkanı Abdullah Çatı da bu ramazan ikincisini düzenledikleri programa vesile olan Sevgi Kardeşlik ve Dostluk Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.



İftara sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra kanaat önderleri ve vatandaşlar da katıldı.