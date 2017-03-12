Çizimleriyle çocukların dünyasını renklendiriyor

Bitlis'te öğretmen İnci Meşe, daha ilgi çekici hale getirmek için sınıfların duvarlarını çeşitli renklere boyayarak eğitim amaçlı çizimler yapıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde sınıf öğretmeni İnci Meşe, ilçe ve köylerdeki bazı okulların sınıflarını çeşitli renklere boyayarak öğrencilerin okula ilgisini artırmaya çalışıyor.



Hizan Merkez Yatılı Bölge Okulunda görev yapan Meşe, ilçe ve köylerdeki bazı okulların sınıflarını çeşitli renklere boyayarak eğitim amaçlı çizimler yapıyor. İnci Öğretmen'e, meslektaşları ile okul idarecileri de destek veriyor.



Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin renkli sınıflarda ders işlemeyi sevmesinden dolayı böyle bir çalışma başlattığını söyledi.



"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMAYI GÖRÜNCE ÜŞÜMEYİ UNUTUYORUZ"

Çalışmalarında Kaymakam Bülent Hamitoğlu'nun da kendisine çok büyük destek sağladığını anlatan Meşe, şöyle konuştu:



"Mesai saatleri dışında gece yarılarına kadar ilçe merkezindeki okullarda, hafta sonları ise köy okullarında boyama yapıyoruz. Köyler çok soğuk ama yaptığımız çalışmaları görünce üşümeyi bile unutuyoruz. Sınıfların duvarlarına öğrencilerin yaş gruplarına göre eğitici materyaller çiziyoruz. Akıllarda zor tutulan ders formüllerini ve öğrencilerin hoşuna gidecek, onlara okullu sevdirecek çeşitli resimler yapıyoruz. Herkes hafta sonu tatil yaparken biz gelip köy okullarını renklendiriyoruz ve bu bize dinlenmekten daha çok zevk veriyor. Her şey öğrencilerimiz için."