Citroen'den Aralık kampanyası

Citroen'i̇n aralık kampanyasında 11 bin 450 liraya varan i̇ndi̇ri̇m ve 30 bi̇n liraya 20 ay sıfır fai̇z fırsatları sunuluyor.

Şirket açıklamasına göre, aralık ayı süresince 11 bin 450 liraya varan cazi̇p i̇ndi̇ri̇mler ve 30 bi̇n liraya 20 ay sıfır fai̇z fırsatları sunulacağı bildirildi.



Kampanya kapsamında, Citroen binek modellerinde 30 bin liraya 20 ay sıfır faize varan, ticari modellerinde ise 25 bin liraya 25 ay sıfır faize varan cazip fırsatlar sunuluyor.



Citroen C4 Cactus modelinde 30 bin liraya 20 ay sıfır faiz kredi kampanyasından yararlanmak istemeyenler için, anahtar teslimde ise 3 bin liraya varan indirim fırsatı sunulacak.



Kampanya dahilinde, Citroen C1, C4 Cactus, C4, C4 Picasso, yeni C4 Picasso, Grand C4 Picasso, Yeni Grand C4 Picasso modellerinde 30 bin TL’ye 20 ay sıfır faizle, C-Elysee ise 20 bin TL’ye 20 ay sıfır faiz imkanıyla satışa sunuluyor. Ticari segmentte yer alan Nemo Combi, Nemo Combi Plus ve Nemo Panelvan modellerinde ise 30 bin TL’ye 20 ay yüzde 0,89 faizle satış imkanı sunulacak. Berlingo Combi, Berlingo Panelvan Maxi modelleri de aralık ayında 25 bin TL’ye 25 ay sıfır faizle satın alınabilecek.

Kaynak: AA