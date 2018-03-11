Cinsel istismara yönelik ciddi adımlar atılacak

Akdağ, cinsel istismarı önlemeye ilişkin, "Bir taraftan risklerin azaltılması, bir taraftan cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi, yer yer ağırlaştırılması, ifşa edilmemesi konularında önümüzdeki aylarda çok ciddi adımlar atmış olacağız." dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocukların cinsel istismarını önlemeye yönelik düzenleme hazırlığına ilişkin, "Büyük ölçüde çalışmaları belirli bir noktaya getirdik. Bir taraftan risklerin azaltılması, bir taraftan cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi, yer yer ağırlaştırılması, öbür taraftan mağdurun ve ailesinin hassasiyetle korunması, ifşa edilmemesi konularında önümüzdeki aylarda çok ciddi adımlar atmış olacağız." dedi.

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Gümüşhane'ye gelen Başbakan Yardımcısı Akdağ, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akdağ, Türkiye'nin son 15 yılda önemli mesafeler aldığına işaret ederek, AK Parti hükümetleri olarak yatırımlar açısından geçmiş dönemlerde geride kalmış bölgelere daha fazla itina ettiklerini söyledi.

Ülke kalkınırken büyük şehirlere göçü önleyecek tedbirlerin de alınması gerektiğine dikkati çeken Akdağ, göçün metropol şehirlerin işini zorlaştırdığını, trafik ve iskan başta olmak üzere çeşitli sorunlara yol açtığını dile getirdi.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Başbakan Yardımcısı Akdağ, çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi için kurulan komisyonun çalışmalarına değinerek, hazırlanan kanun tasarısı taslağını kısa süre içerisinde TBMM'ye göndereceklerini bildirdi.

Komisyonda koordinasyon başkanlığını kendisinin yürüttüğünü anımsatan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımızı aşağı yukarı sona yaklaştırdık. 7 bakanla birlikte çalışıyoruz. 6 bakan olarak tasarlanmıştı, bir bakanımız daha iştirak etti toplantılara. Büyük ölçüde çalışmaları belirli bir noktaya getirdik. Bir taraftan risklerin azaltılması, bir taraftan cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi, yer yer ağırlaştırılması, öbür taraftan mağdurun ve ailesinin hassasiyetle korunması, ifşa edilmemesi konularında önümüzdeki aylarda çok ciddi adımlar atmış olacağız. Bir kanun tasarımız var, taslağını hazırladık. Bu taslağı kısa bir süre içerisinde kesin şeklini verip TBMM'ye götüreceğiz. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bu husustaki son talimatlarını alıp bu şekillendirmeyi tamamlamış olacağız."

"BU HUSUSTA HÜKÜMET OLARAK SON DERECE HASSASIZ"

Çocuğa yönelik şiddet ya da cinsel saldırılara müsamaha göstermelerinin düşünülemeyeceğini vurgulayan Akdağ, "Bu hususta hükümet olarak son derece hassasız. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti çok yüksek. Milletimizin hassasiyetinin de çok yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla meseleyi bütün yönleriyle ele almış durumdayız. Vatandaşımızın ve insanlarımızın taleplerine karşılık verecek tedbirleri gerçekleştireceğiz." dedi.