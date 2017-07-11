Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

Manisa'nın Kula ilçesinde karakolda cinnet getiren bir asker, silahla vurduğu 3 arkadaşını şehit edip 3 arkadaşını yaraladıktan sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki jandarma karakolunda sabaha karşı yaşanan olayda, ismi henüz açıklanmayan ve cinnet getirdiği belirtilen asker, koğuşta silahla ateş açtı.



Olayda, 3 asker şehit oldu. Yaralanan 3 asker ise 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Cinnet getiren asker intihar etti.



