Çinliler 2030'da temiz havaya kavuşabilir

Araştırmaya göre, mevcut temiz enerji politikaları devam ederse ülkedeki hava kirliliği sorunu 13 yıl sonra ortadan kalkabilir.

Çin'in, temiz enerji konusundaki politikalarını sürdürüp planlanan projeleri hayata geçirmesi halinde 13 yıl sonra ülkedeki hava kirliliği sorununun çözülebileceği bildirildi.



ABD, Çin ve Fransa'dan bilim adamlarının, sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan ortak araştırmasına göre, Çin'de havadaki zararlı partikül oranını ölçen PM 2,5 değeri geçen yıllarda zirveye ulaşarak metreküp başına 60 mikrogram değerini gördü ve tekrar düşüş ivmesine başladı.



Kentlerdeki nüfusun, doğalgaz ve elektrik gibi temiz enerji kaynaklarına yönelip ısınmak için kömür kullanımını azaltması yoluyla PM 2,5 değerinin, metreküp başına ortalama 5 mikrograma kadar düşürülebileceği ifade edilen araştırmada, mevcut çevre düzenlemelerinin, ülkenin sanayi hareketinin başlatıldığı, havanın temiz olduğu 1980'li yıllardaki haline geri dönmesini sağlamak için yeterli olduğu kaydedildi.



Araştırmada, Çin'de mevcut temiz enerji politikalarının sürdürülmesi durumunda 13 yıl sonra ülke halkının, 1970'li yıllardaki gibi tekrar temiz hava solumaya başlayabileceğini belirten bilim insanları, bunun için de planlama aşamasındaki projelerin kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.



"EN KARANLIK GÜNLER GERİDE KALDI"



Araştırmayı yapan ekibe başkanlık eden Pekin Üniversitesinden çevre uzmanı Tao Şu, hükümetin fabrikalara uyguladığı caydırıcı cezalar, daha az enerji tüketen teknolojilerin teşvik edilmesi ve fosil yakıtlar yerine güneş, rüzgar ve nükleer gibi alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması yoluyla hava kirliliğinin ortadan kaldırılabileceğini bildirdi.



"Hava kirliliği konusunda kara bir tarihe sahibiz ancak en karanlık günleri geride bıraktık." ifadesini kullanan Tao, araştırmanın gelecek için iyimser olmaya yetecek kanıtlar ortaya koyduğunu aktardı.



Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki büyük şehirlerin çoğu aynı zamanda dünyanın en kirli kentleri arasında yer alıyor.



Yaklaşık 1 milyar 400 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de her yıl 1 milyon 600 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Solunum yoluyla ciğerlere yerleşen havadaki zararlı parçacıklar, kana karışarak solunum yolları enfeksiyonu, kanda pıhtılaşma ve kalp rahatsızlıklarına yol açarken astım ve KOAH gibi hastalıkları olan yaşlılar için de ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.



Ülkede son yıllarda artan hava kirliliği nedeniyle birçok önlem hayata geçirildi. Önlemler kapsamında hava denetim ekipleri kuruldu, kirliliğe sebep olan firmalara verilen cezalar artırıldı, kirlilik süresince ilgili kentlerdeki inşaat faaliyetleri askıya alındı. Diğer yandan Pekin hükümeti, hava kirliliğiyle mücadele çerçevesinde, 2020'ye kadar hidroelektrik, nükleer enerji, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji projelerine 360 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıklamıştı.